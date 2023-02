Villeurbanne : Un conducteur de scooter tué dans un accident

Dans la nuit de vendredi 10 à samedi 11 un conducteur de scooter s'est tué dans un accident de la route à Villeurbanne.

C'est aux alentours de minuit et demi dans la nuit de vendredi 10 à samedi 11 qu'un conducteur de scooter a perdu la vie. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule qui serait rentré dans un trottoir. Il aurait été projeté sur la chaussé et aurait terminé sa course dans une voiture arrivant en face, selon les informations du Progrès.

Le conducteur est un homme de 29 ans. Il a été pris en charge par les pompiers et le SAMU en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives des soignants de le ranimer, le décès a été constaté sur place. Les différents dépistages n'ont montré aucune trace d'alcool ou de stupéfiant. Une enquête est en cour pour déterminer les causes de ce drame.