Benjamin Badouard, candidat de la Nupes qualifié au second tour dans la 4e circonscription, est l'invité de 6 minutes chrono.

Face à la députée sortante de la majorité présidentielle, Anne Brugnera, Benjamin Badouard aborde le second tour des législatives en ballottage défavorable. Il attribue son bon score de premier tour à un satisfecit apporté par les habitants aux politiques menées par les majorités écologistes à la ville de Lyon ou à la métropole. “Il y a une abstention forte chez les jeunes et notre projet est pour eux, pour leur donner un avenir”, explique le coprésident du groupe écologiste au conseil métropolitain.

Benjamin Badouard répond aussi à Pascal Blache qui a appelé à voter pour Anne Brugnera face au “péril rouge” : “C’est grotesque. Cette peur avait été mise en avant il y a deux ans mais la métropole et la ville fonctionnent bien. Le péril est plutôt du côté d’En Marche (…) Ils ont peur que l’on prenne le pouvoir”.