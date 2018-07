Vers un nouveau renvoi du procès Barbarin ?

Déjà reportés, l’audience de consignation et le procès du cardinal Barbarin devraient être renvoyés une nouvelle fois.

Le cardinal Barbarin, accusé d’avoir gardé le silence sur des agressions sexuelles pédophiles survenues dans son diocèse, devait initialement comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon entre le 4 et le 6 avril dernier. À ses côtés, six autres personnes sont mises en cause dont le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican, un Espagnol du nom de Ladaria Ferrer. Le procès avait déjà été reporté à début janvier 2019, car la citation à comparaître de celui-ci n’avait pu être transmise à temps, faute de traduction. L’audience de consignation, en amont du procès pour fixer une éventuelle amende dans le cas où le tribunal jugerait la procédure abusive, devait avoir lieu le 3 septembre prochain. Or, Ladaria Ferrer n’ayant toujours pas reçu sa citation à comparaître, elle pourrait également être renvoyée à une date ultérieure. Il faudra donc attendre le 3 septembre pour que soient fixées de nouvelles dates pour l’audience de consignation, mais aussi pour le procès tant attendu du cardinal lyonnais.