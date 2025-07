L'individu, incarcéré en Espagne et en cavale depuis 32 ans après avoir commis un meurtre à Marseille, a été retrouvé à la suite d'investigations menées notamment à Lyon.

Après 32 de cavale, un meurtrier qui se cachait sous une fausse identité en Espagne a été retrouvé par des enquêteurs lyonnais du GRIF. L'affaire n'était pourtant pas gagnée d'avance, comme relaté par nos confrères du Progrès.

Sans empreintes digitales et photo du fugitif, les policiers lyonnais et les autorités espagnoles ont remonté la trace de cet individu introuvable, condamné par la cour d'assises d'Aix-en-Provence à trente ans de réclusion pour avoir tué un homme de 36 ans de 51 coups de couteau dans le bar "Le Massilia", à Marseille. La victime et l'assaillant étaient originaires du même village d'Algérie.

Incarcéré en Espagne sous une fausse identité

Mais un renseignement obtenu en 2023 a permis aux policiers lyonnais de retrouver l'homme, recherché par Interpol et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen depuis 2021. Pour mener les investigations, la coup d'appel d'Aix a saisi le GRIF en 2024. Par la suite, des contacts téléphoniques entre le suspect et sa soeur, habitant la région lyonnaise, ont été relevés par les enquêteurs.

Ces derniers ont finalement retrouvé le sexagénaire, qui était détenu à Figueras sous une fausse identité (il était libérable en 2026). Après son interpellation le 2 juillet par les forces de l'ordre espagnoles, le mandat d'arrêt européenne lui a été notifié et une procédure d'extradition a été engagé par le parquet général d'Aix.