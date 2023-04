Un recours au tribunal administratif contre la maire de Vénissieux

La maire PCF de Vénissieux, Michèle Picard, est attendue devant le tribunal administratif de Lyon le 27 avril prochain.

Ce n'est pas la première fois que la maire PCF de Vénissieux, Michèle Picard, est appelée à passer devant le tribunal administratif. La préfète du Rhône a saisi le tribunal administratif de Lyon et a demandé la suspension des trois arrêtés émis par l'élue communiste. Ces derniers interdisent les expulsions locatives sans solution de relogement, les saisies mobilières et les coupures d'électricité, d'eau et de gaz sur sa commune. Une audience a lieu le 27 avril prochain, à partir de 14 heures, rapporte Le Progrès.

Des arrêtés depuis 2009

Élue depuis 2009 à la tête de Vénissieux, la maire renouvelle chaque année son arrêté anti-expulsion à la sortie de la trêve hivernale. La préfecture du Rhône lui reproche notamment de proscrire des arrêtés qui ne relèvent pas de ses compétences de maire.

