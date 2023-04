Des blocages ce matin à Lyon contre la réforme des retraites

Des barricades ont été installées ce matin au port Edouard Herriot à Lyon, ainsi que près de l'A43 pour protester contre la réforme des retraites.

Ce jeudi matin 20 avril, plusieurs incendies et blocages ont eu lieu à Lyon pour protester contre l'adoption de la réforme des retraites. Alors que deux manifestations sont prévues ce jour à 11h30 pour les cheminots et 14h pour les étudiants, des palettes, des grillages, des panneaux et des pneus se sont embrasés au port Edouard Herriot ce matin. Une action revendiquée par le comité de lutte Lyon : "Nous refusons de laisser l'économie tourner normalement alors que le gouvernement veut nous faire travailler deux ans de plus, réprime nos libertés et matraque nos corps".

En marge des blocages au port Edouard Herriot, un autre incendie volontaire à proximité de l'A43 a interrompu la circulation ce matin. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement, selon la préfecture du Rhône.

D'autres blocages ont eu lieu à l'université Lyon 2, où les cours sont de nouveau annulés ce matin.