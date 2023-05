Manifestation du 1er-Mai à Lyon : 39 personnes seront jugées

Les forces de l'ordre ont interpellé 66 personnes lors des manifestations du 1er-Mai à Lyon. Un jeune a été jugé ce mardi, 38 autres le seront prochainement.

La manifestation du 1er-Mai à Lyon a été particulièrement suivie, mais également marquée par de nombreuses dégradations tout au long du parcours. Au total, 66 personnes ont été interpellées en journée mais également lors des rassemblement non déclarés qui se sont tenus en soirée.

27 personnes relâchées après leur garde à vue

Après leur garde à vue, 27 personnes ont été relâchées sans poursuites judiciaires, faute d'éléments "permettant de caractériser une infraction pénale" détaille le parquet de Lyon à Lyon Capitale.

Un jeune d'une vingtaine d'années a été jugé dès ce mardi 2 mai en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), reconnaissait avoir jeté des pierres sur des forces de l'ordre au niveau du quai Gailleton, lors des désormais récurrents affrontements entre manifestants et force de l'ordre à l'entrée de la rue de la Barre. Il a écopé de six mois de prison avec sursis et d'un an d'interdiction de manifester.

19 personnes déférées ce mercredi

19 personnes seront déférées ce mercredi 3 mai. Huit majeurs seront jugés en comparution immédiate, deux autres majeurs seront présentés devant un juge délégué en vue d'une comparution immédiate jeudi 4 mai. Sept majeurs seront également jugés dans le cadre d'une CRPC ou d'une ordonnance pénale. Enfin, un majeur sera déféré pour décider de son placement sous contrôle judiciaire ou non dans l'attente de son jugement. Un mineur sera quant à lui déféré devant le juge des enfants.

19 personnes, dont un mineur, "ont fait l'objet de poursuites pénales dans le cadre de convocations à délai rapproché" précise enfin le parquet de Lyon.

