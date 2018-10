Lyon : elle danse pour faire diversion, ils volent le smartphone

Dans le métro ou les rues de Lyon, certains voleurs utilisent des stratagèmes de diversion pour attirer l'attention de leurs victimes pendant qu'ils les dépouillent. Une touriste américaine en a fait les frais dans la nuit de samedi à dimanche.

Début octobre, nous vous dévoilions les techniques utilisées par les pickpockets et voleurs dans le métro et tram à Lyon (lire ici). L'une de ces méthodes consiste à provoquer un chahut pour diminuer l'attention des voyageurs et provoquer des contacts qui permettent de masquer d'autres actions. Certaines des techniques dévoilées dans cet article sont également pratiquées dans les rues de Lyon.

Une touriste américaine en a fait les frais dans la nuit de samedi à dimanche. L'affaire est rapportée par Le Progrès. Vers 1h50, cette touriste est sur les berges du Rhône avec un ami. Une adolescente s'est mise à danser devant eux, pendant que deux complices ont serré la touriste, faisant croire à une ambiance festive. Ils lui ont alors volé son téléphone portable. Les trois individus ont été interpellés par la police, il s'agit de deux garçons de 14 et 17 ans, ainsi que d'une adolescente de 15 ans. Les deux premiers ont été relâché de garde à vue avec un rappel à la loi et une convocation en justice. L'adolescente est, de son côté, restée plus longtemps en garde à vue, du cannabis ayant été trouvé sur elle. La touriste a pu récupérer son téléphone.

Lire aussi :

Lyon : les méthodes des pickpockets et voleurs dans le métro et tram. Comment se protéger ?