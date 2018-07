Coupe du monde - violences à Lyon : 21 personnes jugées ce mardi

Deux audiences de comparutions immédiates auront lieu ce mardi pour juger les 21 personnes qui seront présentées ce mardi devant le TGI de Lyon pour les violences qui ont eu lieu dimanche durant la fête de la victoire de l’équipe de France de football à la coupe du monde.

Après les 30 interpellations qui ont eu lieu ce dimanche durant les festivités de la victoire des Bleus en finale de coupe du monde de football, 21 personnes vont être présentées ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon rapporte l'AFP. Sept personnes seront poursuivies pour “violences sur personne dépositaire de l'autorité ” et quatorze pour “vols”, simples ou aggravés.

Ce lundi, la préfecture a indiqué “qu'une centaine de jeunes gens ont pris à partie les forces de l’ordre en lançant des projectiles et ont dégradé le mobilier urbain (panneau) et ont incendié des poubelles. Certains ont tenté de s’attaquer à des commerces de centre-ville. Un magasin de vêtements a été dévalisé et des vitrines ont été cassées dans un grand magasin et un commerce d’articles de jardin alors que les forces de l’ordre ont réussi à protéger d’autres magasins visés par les casseurs, dont un magasin d’électroménager et un autre de luxe”. En tout, 13 véhicules ont été incendiés et 8 par propagation.