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Le Azar Club, discothèque située à Confluence. Photo Erick Saillet

Lyon : la fermeture du Azar Club finalement réduite à deux semaines

  • par Corentin Lucas

    • Après avoir contesté devant le tribunal administratif la fermeture de deux mois décidée par la préfecture du Rhône, le Azar Club a obtenu une réduction de la durée de la sanction.

    Le 4 septembre dernier, nous vous relations la fermeture administrative de deux mois prononcée par la préfecture du Rhône au Azar Club, discothèque située quai Rambaud, dans le 2e arrondissement. Après réception de l’arrêté préfectoral le 7 septembre, le propriétaire de l’établissement a décidé de saisir le tribunal administratif dans le cadre d’un référé-liberté.

    Selon nos confrères de Lyon Décideurs, le Azar Club a obtenu une réduction de la durée de fermeture. Au lieu de se priver de soirées pendant deux mois, la boîte sera finalement fermée pendant deux semaines. La fermeture a débuté ce jeudi 10 septembre et l’établissement rouvrira le jeudi 24 septembre.

    À l’origine, les services de l’État avait pris cet arrêté préfectoral pour cinq faits de violences. Les rapports faisaient état de rixes entre clients, parfois fortement alcoolisés, mais aussi d’incidents impliquant des agents de sécurité et les forces de l’ordre. Les soirées des 30 et 31 mai avaient notamment été marquées par plusieurs affrontements. Le 14 juin, lors d’un showcase du rappeur Naps, un policier avait également été touché au visage par des projectiles.

    "Pour votre plus grand bonheur, le Azar Club rouvrira ses portes le jeudi 24 septembre prochain pour une soirée de folie", a communiqué l’établissement sur ses réseaux sociaux à la suite de la décision du tribunal administratif.

    Lire aussi : Après un mois de fermeture, l’Auberge Paul Bocuse rouvre ses portes

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