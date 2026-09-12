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Photo d’illustration. Ville d’Ecully

A Ecully, Les Grandes Tablées transforme la place de la Libération en restaurant

  • par Lisa Pillaud

    • Baptisé "Les Grandes Tablées", un évènement réunit chefs, artisans, food trucks et animations autour de la gastronomie, à Ecully.

    À Ecully, la place de la Libération s'est transformée en restaurant à ciel ouvert à l'occasion de la première édition des Grandes Tablées. Imaginé comme un mini-festival mêlant gastronomie, musique et culture, il accueille huit chefs locaux et artisans du territoire.

    L'évènement a pris place ce vendredi 11 septembre et se poursuit aujourd'hui, jusqu'à minuit. L'objectif : proposer un rendez-vous populaire autour du plaisir de bien manger, mais aussi de la découverte et de la convivialité.

    Dégustations et initiations

    Au-delà des dégustations, les Grandes Tablées proposeront également plusieurs ateliers. Les visiteurs pourront notamment participer à des accords mets et fromages avec les Toqués du Fromage, découvrir l’univers du café lors d’ateliers proposés par Loutsa, ou encore s’initier à la linogravure avec Studio Pimento.

    L'ambiance est aussi festive avec DJ sets, bingos et chaises musicales. L’entrée est libre et gratuite.

    Cet événement s’inscrit ainsi dans une tendance désormais bien installée dans la région lyonnaise : sortir la gastronomie des restaurants pour la faire vivre dans l’espace public, dans une ambiance plus décontractée et accessible.

    Lire aussi : Exit la Cité de la gastronomie de Lyon, place à un musée ?

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