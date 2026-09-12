Les demi-finales du concours Thermomix se clôturent à Lyon

Ce samedi 12 septembre avait lieu les demi-finales du grand concours Thermomix à Lyon.
L'espace La Verrière dans le 7e arrondissement de Lyon s'est transformé en salle de concours, ce samedi 12 septembre. Toute la journée se sont déroulées les demi-finales du grand concours Thermomix.
Si la matinée était dédiée aux épreuves entre conseillers Thermonix, l'après-midi était consacrée au grand public. Les candidats ont été sélectionnés parmi les 1000 participants des quarts de finale, fin juin.
Pour la demi-finale, ils ne sont plus qu'une vingtaine et ont été jugés, entre autres, par les chefs Matthieu Girardon et Baptiste Machon. "Chaque participant a une histoire, quelque chose à proposer à travailler son assiette" soulignent les jurés.
Des recettes surprenantes
Les participants ont une heure pour cuisiner une recette autour d'un ingrédient régional imposé : Le Saint-Marcellin. Et le timing est serré. "Je dois pas perdre de temps, la dernière fois que je me suis chronométré, j'étais à 59 minutes", explique un participant à propos de sa recette de Saint-Marcelin en trois façons.
Œufs cocote, poulet farci, quenelles... les recettes sont aussi variées qu'originale. Une des assiettes propose même des nouilles au Saint-Marcelin. Tiphanie est l'une des rares à se lancer sur un dessert. "On en a eu moins parce que c'est plus dur, mais ils ont été surprenants" reconnaît Baptiste Machon, chef pâtissier. Chaque participant devait amener son propre matériel et ses ingrédients.
À l'issue de la dégustation, seulement deux conseillers Thermomix et deux participants grand public seront sélectionnés pour la grande finale qui aura lieu à Paris les 28 et 29 novembre.
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