Les demi-finales du concours Thermomix se clôturent à Lyon

Ce samedi 12 septembre avait lieu les demi-finales du grand concours Thermomix à Lyon.

L'espace La Verrière dans le 7e arrondissement de Lyon s'est transformé en salle de concours, ce samedi 12 septembre. Toute la journée se sont déroulées les demi-finales du grand concours Thermomix.

Si la matinée était dédiée aux épreuves entre conseillers Thermonix, l'après-midi était consacrée au grand public. Les candidats ont été sélectionnés parmi les 1000 participants des quarts de finale, fin juin.

Chacun a amené son matériel. Photo Lisa Pillaud

Pour la demi-finale, ils ne sont plus qu'une vingtaine et ont été jugés, entre autres, par les chefs Matthieu Girardon et Baptiste Machon. "Chaque participant a une histoire, quelque chose à proposer à travailler son assiette" soulignent les jurés.

Des recettes surprenantes

Les participants ont une heure pour cuisiner une recette autour d'un ingrédient régional imposé : Le Saint-Marcellin. Et le timing est serré. "Je dois pas perdre de temps, la dernière fois que je me suis chronométré, j'étais à 59 minutes", explique un participant à propos de sa recette de Saint-Marcelin en trois façons.

Les candidats expliquent leur recette. Photo Lisa Pillaud

Œufs cocote, poulet farci, quenelles... les recettes sont aussi variées qu'originale. Une des assiettes propose même des nouilles au Saint-Marcelin. Tiphanie est l'une des rares à se lancer sur un dessert. "On en a eu moins parce que c'est plus dur, mais ils ont été surprenants" reconnaît Baptiste Machon, chef pâtissier. Chaque participant devait amener son propre matériel et ses ingrédients.

Baptiste Machon note les plats. Photo Lisa Pillaud

À l'issue de la dégustation, seulement deux conseillers Thermomix et deux participants grand public seront sélectionnés pour la grande finale qui aura lieu à Paris les 28 et 29 novembre.

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