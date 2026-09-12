Culture
Bigre © Fabienne Rappeneau

Théâtre Théo-Argence : le burlesque dans toute sa démesure

  • par Anna Testagrossa

    • Récompensé par le molière de la meilleure comédie, Bigre s’impose comme un véritable hommage au théâtre burlesque. 

    Pierre Guillois imagine une mécanique comique d’une précision redoutable où trois voisins, condamnés à vivre côte à côte dans des logements exigus, voient leur quotidien basculer dans une succession de situations aussi absurdes qu’incontrôlables. 

    Sans dialogue, le spectacle mise sur l’expressivité des corps, le rythme et l’inventivité de sa mise en scène pour provoquer un rire permanent. 

    Entre maladresses, quiproquos et catastrophes en cascade, les interprètes déploient une énergie communicative qui séduit toutes les générations. 

    Une création inventive, saluée par le public comme par la critique, qui démontre toute la force du comique visuel.

    Bigre – Le 19 septembre au théâtre Théo-Argence, Saint-Priest

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