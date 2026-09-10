Actualité
Liana Joseph, joueuse d’OL Lyonnes, lors de sa blessure au genou gauche survenue la saison dernière. @Reuters

OL Lyonnes signe un partenariat inédit avec les HCL et Lyon 1 pour mieux prendre en compte la santé des sportives

  • par Corentin Lucas

    • Les Hospices Civils de Lyon, Lyon 1 Université Claude Bernard et OL Lyonnes s’associent pour deux ans autour de la santé des sportives.

    Mieux prendre en compte les spécificités de la pratique sportive féminine. C’est l’ambition affichée par les Hospices Civils de Lyon (HCL), Lyon 1 Université Claude Bernard et OL Lyonnes, qui ont conclu une alliance pour les deux prochaines années. Le partenariat sera officiellement lancé ce samedi 12 septembre au Groupama Stadium, à l’occasion du premier match à domicile de la saison des OL Lyonnes face au Paris FC, prévu à 13h30. L’objectif est de développer une meilleure connaissance de la santé des sportives.

    À noter que seulement 6% des travaux en sciences du sport ont porté sur les femmes en 2026 selon les dires des HCL. "La santé des femmes est un enjeu majeur dans notre société, qui nous concerne particulièrement dans l’accompagnement des sportives de haut niveau", souligne Vincent Ponsot, directeur général d’OL Lyonnes. Selon lui, ce partenariat doit permettre de proposer aux joueuses et aux jeunes de l’académie "un suivi personnalisé".

    "Le sport n’est pas secondaire : il est essentiel"

    Les joueuses d’OL Lyonnes pourront bénéficier de l’expertise des HCL à travers une filière médicale dédiée et des référents identifiés, notamment pour leur suivi gynécologique. La santé mentale des jeunes sportives fait aussi partie des sujets envisagés. "Le sport n’est pas secondaire : il est essentiel. Il est à la fois un terrain de recherche et d’innovation, mais aussi un formidable levier de prévention et de santé", estime Bruno Lina, président de Lyon 1 Université Claude Bernard.

    "Comment favoriser, faciliter la pratique sportive, pour les jeunes filles, les jeunes adultes, puis tout au long de la vie des femmes, et quels en sont les bénéfices, pendant l’adolescence, pendant la grossesse, à la ménopause", questionne Marion Cortet, cheffe de service adjointe de gynécologie à l’hôpital de la Croix-Rousse.

    L’objectif est également de mieux comprendre le phénomène de "décrochage sportif" chez les femmes, en croisant les approches médicales et les sciences sociales. Les partenaires veulent notamment développer les connaissances, sécuriser les parcours de pratique et centraliser davantage de données médicales afin d’améliorer le suivi des sportives.

    Trois conférences par an seront donc organisées pendant la durée du partenariat.

    Lire aussi : JO 2030 : pourquoi Grospiron vit ses dernières heures à la tête du Cojop

    à lire également
    Coup de tonnerre à la Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réintègre Jean-Michel Aulas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    OL Lyonnes signe un partenariat inédit avec les HCL et Lyon 1 pour mieux prendre en compte la santé des sportives 20:30
    Coup de tonnerre à la Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réintègre Jean-Michel Aulas 19:54
    Article payant Vallée de la chimie : l’industrie verte face au mur de la désindustrialisation 19:30
    Article payant On a goûté Pavyllon Lyon, le théatre lyonnais de Yannick Alléno 19:00
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 13 septembre 18:46
    d'heure en heure
    Article payant Meilleurs Ouvriers de France : Christian Janier, fromager affineur 18:23
    JO 2030 : Edgar Grospiron quitte officiellement la présidence du COJOP 17:51
    Festival Lumière Lyon 2024
    Prix Lumière, invités, séances spéciales… Tout ce qu’il faut savoir sur le Festival Lumière 2026 17:32
    Une exposition à la gare Lyon-Part-Dieu dévoile les coulisses de la transition énergétique 16:45
    Originaire du Beaujolais, Guillaume Trichard redevient Grand Maître du Grand Orient de France 16:00
    Haute-Savoie : un été 2026 record pour le tourisme de montagne 15:28
    Une pétition lancée pour "éradiquer le racisme des tribunes de l’OL" récolte plus de 700 signatures 14:57
    Un homme brandit un couteau dans la rue à Givors, la police l'interpelle 14:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut