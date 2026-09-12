Rugby. Les Bleues face à la Nouvelle-Zélande au Matmut Stadium

Ce samedi 12 septembre, le Matmut Stadium de Gerland accueille France-Nouvelle-Zélande, premier rendez-vous des Bleues dans les WXV Global Series.

Le rugby féminin s’invite à Lyon. À partir de 17 h 45, ce samedi 12 septembre, le XV de France féminin affronte la Nouvelle-Zélande au Matmut Stadium pour lancer sa campagne dans les WXV Global Series 2026.

La veille, les joueuses du XV de France se sont entraînées avec l'OL Lyonnes sur l’un des terrains du Groupama OL Training Center.

Les WXV Global Series sont une compétition internationale de rugby féminin organisée par World Rugby. Elles réunissent les meilleures nations de l’hémisphère Nord et de l’hémisphère Sud autour d’une série de rencontres destinées à multiplier les confrontations de haut niveau.

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Ce premier match est de taille pour les Bleues qui affrontent donc les Black Ferns, référence du rugby féminin mondial. Forte de 76 sélections, Pauline Bourdon Sansus portera le brassard de capitaine. Deux joueuses vont également connaître leur première sélection avec le XV de France : Lili Dezou et Julia Grosz.

Après leur passage par Gerland, les Françaises poursuivront leur programme en France avec deux autres rencontres : l'Australie le 19 septembre à Aix-en-Provence, puis le Canada le 26 septembre à La Rochelle.

Prochain rendez-vous international de rugby à Lyon : France-Fidji chez les hommes le 7 novembre 2026 au Groupama Stadium.