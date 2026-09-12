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Les températures grimpent à nouveau ce week-end. Photo illustration © Charlotte Santana

Météo : Quel temps ce week-end à Lyon ?

  • par Lisa Pillaud

    • Le week-end sera ensoleillé avec des températures pouvant aller jusqu'à 28°C.

    Après une chute des températures ces derniers jours, le ciel serait ensoleillé et dégagé ce week-end. Aucun épisode pluvieux significatif n'est prévu.

    Les prévisions annoncent une journée très ensoleillée ce samedi 12 septembre, avec une nette remontée des températures. Elles pourront atteindre 26 à 27 °C dans l’après-midi, après une matinée encore fraîche, autour de 13 °C.

    Le temps devrait rester sec dimanche 13 septembre. Après une matinée fraîche, avec une minimale de 12°C, le soleil dominera largement l’après-midi. Les températures pourront grimper jusqu’à 28 °C.

    Malgré ce temps plus frais, on est encore loin des normales de saison, avec environ des températures supérieures à la normale, d'environ 5 °C.

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