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Photo d’illustration. WilliamPham

Meurtre à Villeurbanne : un suspect placé en détention provisoire

  • par Lisa Pillaud

    • Près de quatre mois après une fusillade mortelle survenue dans la résidence Saint-André, à Villeurbanne, un suspect a été arrêté.

    L’enquête sur le meurtre commis dans la nuit du 1er au 2 mai 2026 dans la résidence Saint-André, à Villeurbanne, connaît une nouvelle avancée. Un suspect a été interpellé, mis en examen, puis placé en détention provisoire selon le Progrès.

    Pour les habitants du quartier, cette arrestation devrait être un soulagement. En effet, les faits avaient profondément marqué les habitants de la résidence. Peu avant minuit, des coups de feu avaient éclaté dans les parties communes de la résidence, avenue Bel-Air.

    Un corps calciné

    Après les tirs, un incendie avait été déclenché. Une voiture avait été embrasée et les flammes s’étaient propagées sur plusieurs véhicules stationnés sur le parking de la résidence.

    À leur arrivée, les enquêteurs avaient découvert le corps d’un homme, carbonisé, à l’intérieur du premier véhicule incendié. Selon les témoignages recueillis dans le quartier, deux individus circulant en trottinette auraient été aperçus au moment des faits.

    La crèche Flora-Tristan toujours fermée

    Les circonstances du meurtre avaient rapidement orienté les investigations vers une possible affaire liée au narcotrafic.

    Une dizaine de jours après les faits, la municipalité avait décidé de fermer temporairement la crèche Flora-Tristan. Une fermeture censée être temporaire qui se poursuit depuis le début du mois de septembre.

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