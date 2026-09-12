À Louhans, Lidl mise sur le grand format et le photovoltaïque

Le nouveau Lidl de Louhans, qui vient de rouvrir, marque une nouvelle étape dans la transformation du commerce local.

Fermé depuis février 2026, le nouveau Lidl de Louhans (Saone-et-Loire) affiche désormais une surface de vente de 1 000 m2, doublant ainsi sa superficie. La transformation a été pensée pour réduire l'empreinte environnementale du site. La toiture, conçue en double pente pour s'intégrer à l'architecture locale, accueille 541 m2 de panneaux photovoltaïques, et le parking a été entièrement repensé avec 1 180 m2 de pavés drainants qui améliorent l'infiltration des eaux de pluie.

Côté mobilité, le site propose 104 places de stationnement, dont 6 équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques, complétées par 3 bornes supplémentaires destinées à la recharge des véhicules. À l'intérieur, les allées ont été élargies et l'enseigne peut désormais proposer l'intégralité de sa gamme, soit environ 3 000 références.

L'agrandissement s'est aussi traduit par la création d'emplois : l'équipe, qui comptait 9 salariés, en réunit désormais 16, une partie ayant été formée dans d'autres magasins du groupe pendant la durée des travaux.

Une tendance de fond

Cette réouverture n'a rien d'isolé. Elle prolonge un mouvement d'agrandissement des grandes surfaces qui touche Louhans depuis plus d'une décennie : le Leclerc de la rue des Bordes est ainsi passé de 2 280 m2 à 3 852 m2 après une extension autorisée en 2012, et l'Aldi voisin a récemment vu sa surface progresser de 772 m2 à 999 m2. Avec ses 500 m2 d'origine, le Lidl comptait parmi les plus petits magasins de l'enseigne en Saône-et-Loire, voire en France, une taille devenue incompatible avec les standards actuels du réseau, d'où le choix de démolir et reconstruire plutôt que de simplement rénover.

Cette dynamique s'inscrit dans une histoire bien plus ancienne. Dès 1269, une charte de franchises favorisait déjà foires et échanges autour de la Grande Rue et de ses arcades, cœur marchand d'un vaste territoire rural bressan. Des petites épiceries de quartier des années 1970 au premier magasin CEDIS de la place de la Libération, devenu SUMA, puis Casino, aujourd'hui un SPAR, la ville a traversé toutes les grandes mutations du commerce français, jusqu'à la multiplication des enseignes de périphérie.

Contrairement à de nombreux territoires comparables, cet essor de la grande distribution ne s'est pourtant pas fait au détriment du centre-ville. Les 157 arcades, sur environ 500 mètres, restent une vitrine commerciale active, et les cellules disponibles y sont aujourd'hui rares, signe d'une demande soutenue pour s'y implanter.

Il faut dire que Louhans dispose d'un atout que peu de villes de sa taille conservent encore, à savoir un marché le lundi, véritable locomotive commerciale qui réunit jusqu'à 250 commerçants lors des grandes éditions.

C'est précisément cette articulation entre grandes surfaces, marché hebdomadaire et commerces de proximité qui semble faire la force du modèle économique local, soutenue par des politiques municipales attentives à l'équilibre entre développement périphérique et préservation du centre-ville marchand.