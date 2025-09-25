Actualité
Cours d’assises de Lyon. @WilliamPham

Assassinat de Narumi Kurosaki : le troisième procès se tiendra au printemps à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • L'assassin présumé de Narumi Kurosaki sera jugé une troisième fois au printemps 2026 par la cour d'assises de Lyon.

    Nicolas Zepeda sera jugé une troisième fois, par la cour d'assises de Lyon au printemps 2026. Selon l'Est Républicain, le procès se tiendra du 17 mars au 3 avril. Le Chilien a déjà été condamné à deux reprises pour l'assassinat de Narumi Kurosaki, étudiante japonaise disparue dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 à Besançon.

    Lors de ses deux premiers procès, l'homme a écopé à chaque fois de 28 ans de réclusion criminelle. Mais c'est un jugement de la Cour de cassation de décembre 2023 qui a ordonné la tenue d'un troisième procès et cassé la condamnation prononcée par la cour d'assises de Haute-Saône au motif d'une erreur du président d'audience au cours du procès.

    À Lyon, la justice demande à Grégory Doucet de retirer le drapeau palestinien de la mairie

