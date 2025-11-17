Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le Raid a interpellé deux individus samedi à Lyon dans le cadre d'une enquête ouverte après le braquage d'un tabac à Vénissieux.

Deux individus ont été interpellés samedi 15 novembre à Lyon au cours d'une opération menée par le Raid. Les agents ont été déployés dans le quartier des Etats-Unis vers 19 h 30, au niveau de la rue Philippe Fabia indiquent nos confrères du Progrès.

Un homme déjà arrêté quelques jours plus tôt

Une enquête avait été ouverte quelques heures plus tôt suite à un braquage commis plus tôt dans la journée rue Viviani à Vénissieux. Un homme fuyant avec un complice en trottinette avait d'ores et déjà été arrêté au moment des faits.

Selon nos confrères, une perquisition a mené à la saisie de 73 paquets et 42 cartouches de cigarettes, du cash et un élément du tiroir-caisse du tabac braqué quelques heures plus tôt.

Le commerce avait été braqué vers 7 h 40 par deux hommes. L'un d'eux était armé.