Villeurbanne : à vélo, il ouvre le feu et blesse deux personnes

Deux personnes ont été blessées par balles mercredi soir à Villeurbanne, non loin d'un point de deal.
Mercredi 1er octobre en soirée, un individu circulant à vélo a ouvert le feu avec une arme de poing à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, les faits se seraient produits vers 22 h 50 près du point de deal de la rue des Antonins.
Sur son vélo électrique, l'homme s'est approche d'un autre individu avant de lui tirer dessus, le touchant à deux reprises. Un passant a également été légèrement blessé par une balle qui lui aurait éraflé la cuisse.
Le suspect a pris la fuite tandis que l'homme blessé à la cuisse a été transporté à l'hôpital. Il s'agit d'un Libyen en situation irrégulière connu des services de police. L'autre blessé a également été pris en charge.
Une enquête a été ouverte. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée.
Quand on vous dit que Villeurbanne est une ville apaisée d'après le maire, et qu'il ne faut pas s'inquiéter, rien ne sera fait. Mourrez tranquille!