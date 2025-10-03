Actualité
Image d’illustration.

Villeurbanne : à vélo, il ouvre le feu et blesse deux personnes

  • par La rédaction
    • Deux personnes ont été blessées par balles mercredi soir à Villeurbanne, non loin d'un point de deal.

    Mercredi 1er octobre en soirée, un individu circulant à vélo a ouvert le feu avec une arme de poing à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, les faits se seraient produits vers 22 h 50 près du point de deal de la rue des Antonins.

    Sur son vélo électrique, l'homme s'est approche d'un autre individu avant de lui tirer dessus, le touchant à deux reprises. Un passant a également été légèrement blessé par une balle qui lui aurait éraflé la cuisse.

    Le suspect a pris la fuite tandis que l'homme blessé à la cuisse a été transporté à l'hôpital. Il s'agit d'un Libyen en situation irrégulière connu des services de police. L'autre blessé a également été pris en charge.

    Une enquête a été ouverte. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée.

