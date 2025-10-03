À Bron, un "village d'entreprises" verra le jour en QPV d'ici septembre 2026

La première pierre d'un nouveau village d'entreprises a été posée ce jeudi dans le quartier du Terraillon à Bron.

Un village d'entreprises verra le jour dans le quartier du Terraillon à Bron d'ici le mois de septembre 2026. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la Métropole de Lyon indique avoir confié à SERL Immo sa réalisation et son exploitation à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt.

Il verra le jour au sud de la route de Genas, entre le boulevard urbain et les Sept Chemin. "L’objectif de la collectivité est de développer de l’activité économique en Quartier Politique de la Ville (QPV) avec des loyers maitrisés, de créer de l’emploi et de renforcer la mixité fonctionnelle sur ce quartier", indique la Métropole de Lyon.

Le village accueillera cinq cellules d'une surface allant de 180 à 250 m2, avec un espace atelier et bureau dans chaque cellule. Il devrait ainsi accueillir une trentaine d'emplois à terme. "Des panneaux photovoltaïques seront installés sur 60 % de la toiture et représentant", précise la collectivité.

Les travaux ont débuté en ce mois d'octobre, tandis que les lots seront commercialisés à partir de janvier 2026, pour une livraison en septembre 2026.