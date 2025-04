Vaulx-en-Velin : la disparition inquiétante d'un septuagénaire signalée

Mohamed Amin, un homme de 75 ans, a disparu depuis le 31 mars 2025 à Vaulx-en-Velin. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer.

Il n'a pas été vu depuis plus de 15 jours. Mohamed Amin, un habitant de Vaulx-en-Velin, a disparu depuis le 31 mars 2025. De corpulence mince, les cheveux blancs et courts, des yeux marrons et une absence de dentition, l'homme âgé de 75 ans est atteint de la maladie d'Alzheimer.

Si vous avez la moindre information, contactez le DJAS (Disparition Jeunesses Adultes Stop) au 04 51 23 81 01.