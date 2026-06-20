Un drame s’est produit vendredi 19 juin à Belleville-en-Beaujolais, dans le Rhône, où un enfant de trois ans a été retrouvé noyé dans la piscine de son domicile. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.

Les faits se sont déroulés vendredi 19 juin dans une habitation familiale de cette commune du Rhône, au nord de Lyon. Selon les premiers éléments, l’enfant aurait échappé à la vigilance des adultes présents au moment des faits avant de chuter dans la piscine d'une maison de Belleville-en-Beaujolais.

Malgré l’intervention des secours, le décès du jeune garçon a été constaté sur place peu avant 20h.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de préciser les circonstances exactes de cette noyade et les éventuelles conditions de sécurité autour de la piscine.