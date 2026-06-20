Faits divers
Photo d’illustration / Crédit Pixabay

Un enfant de 3 ans se noie dans une piscine familiale à Belleville-en-Beaujolais, une enquête ouverte

  • par Claire Martinez

    • Un drame s’est produit vendredi 19 juin à Belleville-en-Beaujolais, dans le Rhône, où un enfant de trois ans a été retrouvé noyé dans la piscine de son domicile. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.

    Les faits se sont déroulés vendredi 19 juin dans une habitation familiale de cette commune du Rhône, au nord de Lyon. Selon les premiers éléments, l’enfant aurait échappé à la vigilance des adultes présents au moment des faits avant de chuter dans la piscine d'une maison de Belleville-en-Beaujolais.

    Malgré l’intervention des secours, le décès du jeune garçon a été constaté sur place peu avant 20h.

    Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de préciser les circonstances exactes de cette noyade et les éventuelles conditions de sécurité autour de la piscine.

    à lire également
    Le joueur Thomas Heurtel quitte l'ASVEL

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un enfant de 3 ans se noie dans une piscine familiale à Belleville-en-Beaujolais, une enquête ouverte 15:42
    Le joueur Thomas Heurtel quitte l'ASVEL 14:35
    JO 2030 : Lyon au cœur des sports de glace 13:05
    Exposition : L’art s’empare de la Chartreuse d’Aillon 11:52
    Le premier festival du Bien-Manger se déroule ce vendredi 19 et samedi 20 juin à l'Hôtel de Région à Lyon.
    Le festival du Bien-Manger s'invite ce samedi à l'Hôtel de Région 11:30
    d'heure en heure
    Canicule : les évènements culturels et sportifs seront-ils annulés ce week-end à Lyon ? 10:50
    SNCF, TER, train
    Retour à la normale pour la ligne de train Lyon Maseille après un incendie 10:08
    soleil canicule météo
    Canicule : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 09:31
    météo chaleur canicule soleil à Lyon
    Pollution : le Bassin de Lyon en vigilance orange 09:17
    Une chaleur caniculaire à Lyon ce samedi avec 36 degrés attendus 09:00
    Marie Rigaud Printemps de Pérouges
    Printemps de Pérouges : "un festival populaire, familial, qui aime toutes les musiques" 07:00
    .
    À Saint-Étienne, l'agence numérique SFI rachetée par sept de ses salariés 19/06/26
    Street-food, restaurant indien, décoration... Des nouvelles enseignes s'installent à l'Hôtel Dieu 19/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut