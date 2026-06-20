La Ville de Lyon met en place un important dispositif de sécurité pour la Fête de la musique ce dimanche 21 juin. Des restrictions de circulation seront appliquées sur la Presqu'île et l'accès à plusieurs parkings sera modifié.

Pour accompagner les festivités de la Fête de la musique, la Ville de Lyon déploie un dispositif spécifique de circulation et de stationnement ce dimanche 21 juin. Un périmètre de fermeture à la circulation sera actif de 17 heures à 1 heure du matin afin de sécuriser les nombreux rassemblements attendus dans le centre-ville. Les ayants-droits de la zone à trafic limitée (ZTL) sont également concernés par ce dispositif.

Durant cette période, les entrées et sorties des parkings privés situés dans le périmètre concerné seront interdites. En revanche, plusieurs parkings publics LPA et Indigo resteront accessibles, notamment Saint-Jean, Saint-Georges, Hôtel de Ville, Terreaux, Louis-Pradel, Cordeliers, Bourse, Célestins, République et Bellecour. L'accès au parking LPA Grôlée s'effectuera uniquement par le quai Jules-Courmont et la rue Saint-Bonaventure.

Une grande partie de la Presqu'île de Lyon sera fermée à la circulation.

La municipalité invite les habitants et les visiteurs à privilégier les transports en commun et les modes de déplacement doux pour rejoindre les différents lieux de concerts répartis dans la ville.