Actualité
Fiducial
Bâtiment situé entre la rue Servient et la rue de Saxe. Crédit : Google Maps

Lyon : la Ville et les propriétaires de ce bâtiment bientôt devant la justice

  • par Loane Carpano

    • Une affaire vieille de 100 ans, opposant les propriétaires d'un bâtiment rue Servient (3e) et la mairie de Lyon, sera prochainement présentée devant le tribunal correctionnel de Lyon.

    Dans quelques jours, le tribunal correctionnel de Lyon devra trancher dans une affaire concernant le bâtiment exploité par Fiducial, situé rue Servient, à l'angle de la rue de Saxe.

    L'affaire remonte en 1910. A cette époque, la Ville de Lyon autorise les locataires de la parcelle située rue Servient, à construire un bâtiment et à en devenir propriétaire. Les locataires peuvent alors louer ou garder le bâtiment, tandis que la mairie, elle, profite toujours de la location de la parcelle.

    Fin du contrat en 2021

    Désormais loué à la société Fiducial (propriétaire de Lyon Capitale), le bâtiment pose aujourd'hui problème. Depuis 2020, année d'élection du maire actuel Grégory Doucet, le bail du terrain n'a pas été renouvelé. Faute de nouveau papier, le contrat entre la Ville et les propriétaires prend alors fin en 2021. La municipalité récupère donc le bâtiment gratuitement, sans indemnités versées aux propriétaires.

    Afin d'être indemnisés, les propriétaires du bâtiment ont décidé de saisir la justice. Selon Lyon Mag, ces derniers réclament 1, 365 million à la mairie. La municipalité, elle, affirme que ce deal passé en 1910 ne l'a jamais concerné et souhaite donc conserver le bâtiment gratuitement.

    Lire aussi : Lyon 3e : le tribunal déboute des commerçants opposés aux travaux de la rue Moncey

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une convention pour lutter contre le travail illégal dans la coiffure

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fiducial
    Lyon : la Ville et les propriétaires de ce bâtiment bientôt devant la justice 13:03
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une convention pour lutter contre le travail illégal dans la coiffure 12:14
    Municipales 2026 à Lyon : trois nouveaux partis de gauche se rallient à Grégory Doucet 11:40
    Lyon : le restaurant L'Entrecôte condamné pour pratique commerciales trompeuses 10:57
    En Isère, Saint Gobain Glass expérimente "une première européenne" 10:10
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre au couteau à Vénissieux : l’auteur présumé s'est rendu 09:38
    Gare de Lyon Part-Dieu
    Lyon Part-Dieu : retards et suppressions en série après un incendie sur la ligne TGV 08:52
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:20
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation 07:50
    Un bijou et l'OL rêve de nouveau des sommets 07:36
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Une journée fraiche et humide à Lyon ce lundi, seulement 14 degrés attendus 07:13
    David Yendt et Marina de Castro, président et secrétaire générale de l'association des auditeurs de l'IHEDN de la région lyonnaise
    "La défense est un enjeu civique" 07:00
    72 marathons en 72 jours : le Lyonnais Alban Pellegrin est arrivé dans la capitale des Gaules 26/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut