À Rillieux-la-Pape, le salon de coiffure mal noté employait des étrangers sans papiers

    • Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape employant des étrangers sans autorisation de travail a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône.

    Au milieu des très mauvais avis Google évoquant des coupes ratées, un client du salon de coiffure avait vu juste. "Malhonnête, coupe sans savoir couper, je pense même pas qu'ils ont les papiers", indique-t-il visiblement déçu de sa coupe de cheveux.

    Travail dissimulé

    Les services de l'État ont en effet effectué fin juillet un contrôle au sein du salon de coiffure London Coif situé au 28 avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape au cours duquel ils ont constaté "du travail dissimulé par l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail sur le territoire français".

    Deux personnes, de nationalité tunisienne, étaient vêtues d'un tablier noir de barbier indiquent les services de l'État dans un arrêté. Les deux hommes se disaient de nationalité italienne, et étaient employés depuis le 1er février 2025. Après vérification par l'inspection du travail, les déclarations concernant leur nationalité se sont avérées fausses.

    Les services de l'État ont ainsi pris un arrêté de fermeture du salon de coiffure "eu égard à la gravité de l'infraction constatée à la réglementation du travail".

