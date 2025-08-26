Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria

  • par La Rédaction

    • Dans la nuit de dimanche à lundi, un automobiliste en fuite a percuté la façade d’une pizzeria du cours Gambetta à Lyon.

    Vers 3h45, un conducteur au volant d’une Volkswagen Golf noire a refusé d’obtempérer à une sommation des policiers dans le quartier de Gerland (Lyon 7e). Selon nos confrères du Progrès, le conducteur, accompagné de deux passagers, a pris la fuite, déclenchant une course-poursuite. La traque s’est achevée dans le 3e arrondissement, lorsque la voiture a terminé sa course dans la façade d’une pizzeria, causant des dégâts sur la vitrine et le mobilier urbain.

    Le conducteur, en défaut de permis, a été interpellé sur place. L’un de ses passagers a été arrêté à proximité, rue de Créqui, après avoir tenté de fuir à pied, tandis que le deuxième a réussi à s’échapper. Toujours selon nos confrères, le refus d’obtempérer pourrait être lié au transport de stupéfiants.

    Malgré l’accident et les dégradations, la pizzeria a pu rouvrir dès lundi, bien que deux rideaux métalliques soient restés baissés, témoignant des dommages subis.

    à lire également
    police lyon faits divers
    "Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria 13:59
    police lyon faits divers
    "Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue 13:24
    police Lyon
    Des coups de feu tirés près de la gare de la Part-Dieu à Lyon, un blessé transporté à l'hôpital 12:46
    -54% d'accidents graves depuis 2023 : les chiffres "encourageants" de l'accidentologie à Lyon 12:02
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-OM : les supporters marseillais privés de déplacement au Groupama stadium 11:41
    d'heure en heure
    Lyon : un mouvement de grève sur le réseau TCL prévu le 8 septembre 10:59
    À Vénissieux, la dénomination d'un nouveau gymnase fait polémique 10:21
    train TER
    TER entre Lyon et Saint-Etienne : la Région hausse le ton face à SNCF Réseau 09:42
    photo tunnel mont-blanc
    Auvergne-Rhône-Alpes : Le tunnel du Mont-Blanc fermé 15 semaines pour travaux 09:09
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours dégradée ce mardi 08:24
    La carrière de la Lyonnaise Caroline Garcia s'achève après sa défaite au 1er tour de l'US Open 07:59
    Douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce mardi 07:33
    Une chaleur lourde avant l'arrivée des orages à Lyon ce mardi 07:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut