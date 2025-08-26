Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria

Dans la nuit de dimanche à lundi, un automobiliste en fuite a percuté la façade d’une pizzeria du cours Gambetta à Lyon.

Vers 3h45, un conducteur au volant d’une Volkswagen Golf noire a refusé d’obtempérer à une sommation des policiers dans le quartier de Gerland (Lyon 7e). Selon nos confrères du Progrès, le conducteur, accompagné de deux passagers, a pris la fuite, déclenchant une course-poursuite. La traque s’est achevée dans le 3e arrondissement, lorsque la voiture a terminé sa course dans la façade d’une pizzeria, causant des dégâts sur la vitrine et le mobilier urbain.

Le conducteur, en défaut de permis, a été interpellé sur place. L’un de ses passagers a été arrêté à proximité, rue de Créqui, après avoir tenté de fuir à pied, tandis que le deuxième a réussi à s’échapper. Toujours selon nos confrères, le refus d’obtempérer pourrait être lié au transport de stupéfiants.

Malgré l’accident et les dégradations, la pizzeria a pu rouvrir dès lundi, bien que deux rideaux métalliques soient restés baissés, témoignant des dommages subis.