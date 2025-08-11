En Haute-Loire, un Lyonnais perd la vie lors d'une sortie kayak

Un Lyonnais a perdu la vie au cours d'une sortie kayak avec des amis en Haute-Loire ce dimanche.

Un homme de 37 ans a perdu la vie dans la Loire alors qu'il faisait du kayak avec sa compagne et deux amis indique Le Progrès. Habitants de Lyon, ils passaient une journée en Haute-Loire.

La victime a été retrouvée en début d'après-midi après que l'alerte a été donnée aux alentours de 14 h 30. Ce sont ses proches qui l'ont retrouvée au milieu du fleuve. Le décès de l'homme a été constaté à 16 h 45.

Les circonstances du drame sont encore inconnues, une enquête a été ouverte pour les déterminer. Les trois proches de la victime ont été pris en charge par la gendarmerie et seront rapatriés à Lyon.