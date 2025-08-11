Actualité
(photo : Florent Deligia).

Pollution : la qualité de l’air une nouvelle fois mauvaise ce lundi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • L’épisode de canicule qui touche l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes entraîne une nouvelle dégradation de la qualité de l’air ce lundi 11 août à Lyon.

    La hausse importante des températures depuis la semaine dernière se poursuit, tout comme l’épisode de pollution qui touche l’ensemble du département du Rhône. Ce lundi 11 août, la qualité de l’air sera une nouvelle fois mauvaise, notamment en raison d’une pollution importante aux multi-polluants et à l’ozone.

    L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise que les conditions météorologiques "sont propices à une nouvelle hausse des concentrations d’ozone, qui se forme notamment dans la région lyonnaise à partir de polluants précurseurs émis par les activités anthropiques."

    Et ajoute : "Dans cette zone, une vigilance jaune est activée pour risque de dépassement du seuil d’information et de recommandations de 180 µg/m3. Globalement, la qualité de l’air sera majoritairement qualifiée de mauvaise sur le territoire régional."

    à lire également
    En Haute-Loire, un Lyonnais perd la vie lors d'une sortie kayak

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En Haute-Loire, un Lyonnais perd la vie lors d'une sortie kayak 08:38
    Pollution : la qualité de l’air une nouvelle fois mauvaise ce lundi à Lyon 08:06
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange 07:40
    Météo soleil
    Météo : du soleil et encore une chaleur caniculaire avec 37 degrés ce lundi à Lyon 07:18
    police Lyon
    Isère : le sexagénaire ayant agressé un maire à l'arme blanche écroué et mis en examen pour tentative de meurtre 10/08/25
    d'heure en heure
    Tramway TCL ligne
    Lyon : choc au ralenti entre un tram T4 et un véhicule près de la Part-Dieu 10/08/25
    Lyon : une course-poursuite depuis Bellecour se termine sur l’A7 10/08/25
    Accident mortel dans l'Ain : un jeune homme de 27 ans tué, trois véhicules détruits 10/08/25
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : un homme blessé par balles aux deux jambes 10/08/25
    voiture route conduite @Pexels
    Des voitures-radar privées bientôt à Lyon et sur les routes du Rhône 10/08/25
    Près de Lyon : un homme meurt dans l'incendie de son appartement 10/08/25
    Le Rhône et 41 autres départements en vigilance orange canicule ce dimanche 10/08/25
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    La chaleur recule mais reste bien présente : la météo de ce dimanche 10 août à Lyon 10/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut