Pollution : la qualité de l’air une nouvelle fois mauvaise ce lundi à Lyon

L’épisode de canicule qui touche l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes entraîne une nouvelle dégradation de la qualité de l’air ce lundi 11 août à Lyon.

La hausse importante des températures depuis la semaine dernière se poursuit, tout comme l’épisode de pollution qui touche l’ensemble du département du Rhône. Ce lundi 11 août, la qualité de l’air sera une nouvelle fois mauvaise, notamment en raison d’une pollution importante aux multi-polluants et à l’ozone.

L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise que les conditions météorologiques "sont propices à une nouvelle hausse des concentrations d’ozone, qui se forme notamment dans la région lyonnaise à partir de polluants précurseurs émis par les activités anthropiques."

Et ajoute : "Dans cette zone, une vigilance jaune est activée pour risque de dépassement du seuil d’information et de recommandations de 180 µg/m3. Globalement, la qualité de l’air sera majoritairement qualifiée de mauvaise sur le territoire régional."