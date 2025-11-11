Après l'incendie à Rillieux, un autre tournage d'un clip de rap dégénère à la Croix-Rousse

Le tournage d'un clip de rap a dégénéré samedi 8 novembre à Croix-Rousse, quelques heures après un incendie déclenché par un autre tournage à Rillieux.

Samedi 8 novembre, quelques heures après l'incendie d'un immeuble vraisemblablement déclenché par des tirs de feux d'artifice effectués lors du tournage d'un clip de rap à Rillieux-la-Pape, un autre tournage a dérapé à la Croix-Rousse.

Selon Le Progrès, une cinquantaine d'individus ont réalisé des rodéos et tiré des feux d'artifice sur la voie publique au niveau de la rue Pernon en fin de soirée. D'après une source sécuritaire citée par nos confrères, le tournage d'un clip de rap était en cours.

Dépêchés pour faire cesser les troubles, des policiers ont été visés par des tirs de feux d'artifice. Cette fois, ceux-ci n'ont entrainé aucun dégât matériels. Aucun élément ne permet d'affirmer pour l'heure que le rappeur BFK 16, à l'origine des scènes tournées plus tôt dans la journée à Rillieux, est également derrière le tournage réalisé à la Croix-Rousse.

