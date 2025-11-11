Festival de musique : Chapelle d’automne à la Trinité

Pour sa deuxième saison sous l’égide de sa nouvelle équipe artistique, La Trinité nous en fait voir de toutes les couleurs et entre résolument dans le sujet avec ce mini festival baptisé Chapelle d’automne. Baroque, minimalisme, danse, voire pop : la mi-novembre n’aura jamais été si ensoleillée.

Éclectique et chic, libre et décloisonnée, la nouvelle programmation de la chapelle de la Trinité nous propose son premier temps fort de la saison avec Chapelle d’automne, un véritable petit festival embrassant plusieurs fils conducteurs qui s’entremêlent dialectiquement. Car si le minimalisme, le baroque, les musiques expérimentales et crossover (voire la pop) font depuis la saison dernière partie des meubles, c’est le fil des instruments à clavier à travers les genres et les âges que ce cycle de spectacles nous propose de tirer ici.

L’aventure débutera par deux rendez-vous autour de cette figure iconoclaste que constitue Moondog. À travers un concert-conférence en compagnie du musicologue Amaury Cornut et du pianiste François Mardirossian, c’est l’univers singulier de ce poète au sens premier du terme qui sera appréhendé. Va-nu-pieds affublé d’une robe de bure et d’un casque de Viking arpentant les rues de New York et offrant ses compositions syncrétiques aux passants, Moondog fait figure d’ovni à plus d’un titre. Outre son style de vie, sa musique – savant mélange de jazz, contrepoint à l’ancienne, folk et rythmiques amérindiennes – ne connaît pas d’équivalent. C’est ce “mystère Moondog” que notre duo de conférenciers se proposera de percer avant qu’Yves Rechsteiner et Riho Ishikawa (aux orgues exploratrices) – accompagnés par les percussions de Henri-Charles Caget – nous fassent le lendemain découvrir cette musique unique autour d’un instrumentarium insolite et en compagnie d’œuvres de J.-S. Bach, Philip Glass ou Ravi Shankar…

Du goût et des couleurs

Mais continuons à tirer le fil des claviers à travers quelques antihéros qui peuplèrent les temps anciens (le Moyen Âge ici). Grâce à l’archéo-luthier Olivier Féraud et la conférencière Anastasia Volchenkova, on parlera de ces instruments oubliés que sont l’organetto, le clavicymbalum ou le clavicythérium.

Et comme il convient de juger sur pièces, cette présentation organologique sera suivie de deux concerts mettant à l’honneur ces claviers anciens dans des registres peu attendus.

C’est l’organistrum – tout petit orgue médiéval à cordes – qui, associé à la voix, sera à l’honneur le temps d’un concert de l’ensemble d’Ars Sonic qui balaiera du répertoire médiéval aux paysages exploratoires de la musique “drone”, basée sur les bourdons et les longues notes tenues. Une esthétique appartenant au courant minimaliste que partagera également Charlemagne Palestine à travers un concert-cérémonie à l’orgue et au clavecin.

Un petit détour du côté du clavecin baroque avec un récital des élèves du CNSMD de Lyon dédié à la musique anglaise (William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, Matthew Locke, Henry Purcell) et voilà que la danse (baroque) s’invite soudain ! Associée au clavecin, toujours, sous la houlette de Hubert Hazebroucq accompagné par le claveciniste Jean-Luc Ho qui abordera pour sa part le répertoire baroque français des XVIIe et XVIIIe siècles.

Notre petite balade dans le temps et les genres s’achèvera en fanfare avec cet hommage à la synth-pop 80’s du légendaire trio japonais Yellow Magic Orchestra composé de Ryùichi Sakamoto, Haruomi Hosono et Yukihiro Takahashi dont les tubes réarrangés pour l’occasion pour le clavecin seront interprétés par un habitué des exercices d’équilibriste, Antoine Souchav’. Si la boucle paraît bouclée… attention à ne pas perdre le fil !

Chapelle d’automne – Du 13 au 16 novembre à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com/