Image d’illustration gendarmerie. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

300 personnes contrôlées, 30 infractions relevées... Les gendarmes du Rhône sévissent

  • par La rédaction

    • Une opération "inédite par son ampleur" a mobilisé dimanche plusieurs brigades de gendarmerie et des policiers municipaux de cinq communes.

    La brigade d'Ampuis a conduit le 29 septembre une "opération de contrôle d'envergure, inédite par son ampleur et ses moyens", rapporte la gendarmerie du Rhône. Des gendarmes de la compagnie de Givors, du PSIG et des motards de la BMO de Brignais ont été déployés, épaulés par les policiers municipaux d'Ampuis, Condrieu, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal et Loire-sur-Rhône.

    Plusieurs points de filtrage ont été mis en place en simultané sur les axes principaux. Les contrôles ont donné lieu à 65 dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants. Le bilan fait état de plus de 30 infractions : défauts d'assurance, pneus usés, oublis de ceinture, usage du téléphone au volant, plaques non conformes, excès de vitesse, absences de contrôle technique et conduite sans permis valide.

    Un individu en situation irrégulière a été interpellé à Saint-Romain-en-Gal et placé en retenue dans l'attente d'une décision de la préfecture. Les gendarmes saluent cette collaboration avec les polices municipales et préviennent que "d'autres opérations de ce type pourraient être reconduites".

