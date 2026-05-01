Actualité
Opération de nettoyage à l’île Barbe par Diving for Future.

Lyon : les surprenantes découvertes faites lors d'une opération de nettoyage à l'île Barbe

  • par Clémence Margall

    • L'association Diving for Future a réalisé jeudi 30 avril une opération de nettoyage de l'île Barbe, au milieu de la Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon.

    Mobilisée quotidiennement autour de Lyon pour nettoyer et entretenir l'espace public, le Rhône et la Saône, l'association Diving for Future ne ménage pas ses efforts. Jeudi 30 avril, ses bénévoles et d'autres partenaires étaient présents à l'île Barbe, dans le 9e arrondissement, pour une grande opération de nettoyage du site. À cette occasion, les plongeurs ont pu faire des découvertes plutôt… Inattendues.

    Opération de nettoyage à l'île Barbe par Diving for Future.

    Carcasses de voiture, de vélos ou encore barres en fer… Les photos partagées sur les réseaux sociaux sont saisissantes, et inquiétantes. Une opération saluée par plusieurs élus lyonnais comme le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, ou encore la vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la Propreté urbaine et la Qualité de l'espace public, Béatrice de Montille.

    Opération de nettoyage à l'île Barbe par Diving for Future.

    Lors de la 5e édition de Clean in Lyon, le 18 septembre dernier, l'association Diving for Future avait récolté 1,32 tonne de déchets dans les rues de Vaulx-en-Velin et la Saône.

    Lire aussi : Clean in Lyon : plus d'une tonne de déchets a été récoltée lors de la 5e édition

    à lire également
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Ardèche : cinq morts après la chute d’une voiture sur 20 mètres, les victimes originaires du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant “Posséder un animal n’est pas un signe de repli sur soi” 18:16
    Lyon : les surprenantes découvertes faites lors d'une opération de nettoyage à l'île Barbe 17:48
    Article payant Une ville à hauteur de chiens 17:33
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Ardèche : cinq morts après la chute d’une voiture sur 20 mètres, les victimes originaires du Rhône 17:06
    Isère : deux adolescents grièvement blessés dans une cavité transportés dans un hôpital de Lyon 16:59
    d'heure en heure
    Chien et chat
    Article payant Hôtel 5 étoiles pour chats, osthéo et mutuelle : la folle explosion du business animalier à Lyon 16:16
    À Villeurbanne, des vols de câbles provoquent des coupures d’éclairage à répétition 15:43
    On s’en serait bien passé : la surpopulation record dans les prisons d’Auvergne-Rhône-Alpes 15:10
    Article payant Christophe Cédat, l'électron libre qui agace Lyon 14:30
    Pouvoir d'achat, paix internationale… À Lyon, entre 6 500 et 12 000 personnes défilent pour le 1er mai 14:00
    Là où on ne les attendait pas : Macron, les familles Saadé et Mulliez et des émiratis se disputent un jeune Lyonnais 13:10
    Le mot du mois : [CARTULaIRE] 12:30
    Article payant Clem&Louis : déjeuner de printemps, à Lyon 12:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut