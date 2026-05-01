Lyon : les surprenantes découvertes faites lors d'une opération de nettoyage à l'île Barbe

L'association Diving for Future a réalisé jeudi 30 avril une opération de nettoyage de l'île Barbe, au milieu de la Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Mobilisée quotidiennement autour de Lyon pour nettoyer et entretenir l'espace public, le Rhône et la Saône, l'association Diving for Future ne ménage pas ses efforts. Jeudi 30 avril, ses bénévoles et d'autres partenaires étaient présents à l'île Barbe, dans le 9e arrondissement, pour une grande opération de nettoyage du site. À cette occasion, les plongeurs ont pu faire des découvertes plutôt… Inattendues.

Opération de nettoyage à l'île Barbe par Diving for Future.

Carcasses de voiture, de vélos ou encore barres en fer… Les photos partagées sur les réseaux sociaux sont saisissantes, et inquiétantes. Une opération saluée par plusieurs élus lyonnais comme le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, ou encore la vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la Propreté urbaine et la Qualité de l'espace public, Béatrice de Montille.

Opération de nettoyage à l'île Barbe par Diving for Future.

Lors de la 5e édition de Clean in Lyon, le 18 septembre dernier, l'association Diving for Future avait récolté 1,32 tonne de déchets dans les rues de Vaulx-en-Velin et la Saône.

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