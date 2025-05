IA.rbre : comment la Métropole de Lyon va utiliser l'IA pour adapter la ville au changement climatique

La place Anatole France, végétalisée et piétonnisée. (Photo AP)

La Métropole de Lyon et ses partenaires développent un nouvel outil augmenté à l'IA pour aider à la prise de décision dans l'adaptation de la ville au changement climatique.

Végétation, plantabilité, désimperméabilisation... Dans sa course à l'adaptation du territoire urbain au changement climatique, la Métropole de Lyon d'un nouvel outil augmenté à l'IA, baptisé IA.rbre. Accompagnée de la SCOP Telescoop et du laboratoire de l'Université Lumière Lyon 2-CNRS LIRIS, et soutenue par l'État, la collectivité fait un premier pas vers l'intégration de "l'IA dans l'action publique", afin de "répondre aux besoins locaux autour de la résilience climatique".

Concrètement, ce nouvel outil permet de créer des grilles d'analyse multicritères du territoire de la métropole de Lyon, grâce à des calques et une plateforme de visualisation en ligne. L'outil permet ainsi de visualiser une carte du territoire en fonction des zones les plus vulnérables à la chaleur par exemple, ou de distinguer la plantabilité de secteurs du territoire.

La méthode de calcul de la plantabilité.

"Chaque fonctionnalité ou claque répond à un problématique métier précise", indique la Métropole de Lyon, qui assure que l'IA n'est mobilisée que de façon ciblée "selon une logique frugale". "Les modèles doivent être interprétables, maîtrisables et adaptés aux usages métiers. Les hypothèses, marges d’incertitude et pondérations sont rendues lisibles pour garantir transparence et confiance", poursuit-elle.

L'outil est accessible en ligne sur le site dédié. Il est pour l'heure possible de consulter seulement trois calques. Dès 2026, les analyses seront enrichies avec la scénarisation, les flux d'eaux, la biodiversité... De premier modèles prédictifs seront également intégrés.