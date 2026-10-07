Insertion et emploi : le Département de Saône-et-Loire concrétise sa stratégie

Le Département de Saône-et-Loire entre dans la phase opérationnelle de sa Stratégie départementale pour l’insertion et l’emploi (SDIE), qui couvre la période 2026-2028 @Pexels

Vingt-deux projets pour rapprocher les bénéficiaires du RSA de l'emploi : le Département de Saône-et-Loire passe de la stratégie à l'action.

Le Département de Saône-et-Loire entre dans la phase opérationnelle de sa Stratégie départementale pour l'insertion et l'emploi (SDIE), qui couvre la période 2026-2028. Votée par l'Assemblée départementale le 17 décembre 2025, cette feuille de route a pour but d'aider les bénéficiaires du RSA à gagner en autonomie, à se former et à trouver un emploi. Elle s'appuie sur un réseau de partenaires mobilisés et cherche à mieux tenir compte des réalités propres à chaque territoire.

Pour la mettre en œuvre, un appel à projets a été lancé en avril 2026 auprès des associations, des organismes de formation et des acteurs de l'emploi. Parmi les candidatures reçues, 22 projets ont été sélectionnés. Ils accompagneront les bénéficiaires du RSA jusqu'en décembre 2028, avec un double objectif : rapprocher les parcours d'insertion des offres d'emploi locales et aider les entreprises qui peinent à recruter.

Ces projets répondent à quatre priorités : renforcer les savoirs de base (lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme, apprentissage du français), lever les obstacles liés à la mobilité, prendre en compte la santé mentale et le handicap, et soutenir les travailleurs expérimentés.

Le projet "Connect RS" illustre bien cette démarche. Porté par l'association Tremplin en partenariat avec Syntaxe Erreur, il fournit aux bénéficiaires du RSA des ordinateurs portables reconditionnés et les forme aux outils numériques utiles à la recherche d'emploi, dont l'intelligence artificielle. D'ici 2028, 120 ordinateurs seront distribués dans tout le département, ce qui évitera l'émission de plus de 23 tonnes de CO2.