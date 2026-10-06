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Image d’illustration ©Charlotte Santana

L’Ain parmi les départements peu exposés aux facteur de risque d’illettrisme et d’innumérisme

  • par Corentin Lucas

    • Selon une étude de l’Insee paru ce mardi 6 octobre, l’Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les régions françaises les moins exposées aux facteurs de risque d’illettrisme et d’innumérisme. Dans l’Ain, 30 010 personnes étaient toutefois non diplômées en 2022.

    En 2022, 9 % des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes âgés de 18 à 64 ans ayant suivi tout ou partie de leur scolarité en France étaient non diplômés, tandis que 31 % des diplômés détenaient un diplôme inférieur au baccalauréat. Malgré ces proportions faibles, l’Insee estime, dans son nouveau rapport publié ce mardi 6 octobre, à 348 000 le nombre de personnes exposées au risque d’illettrisme et à 1,1 million celles exposées au risque d’innumérisme dans la région.

    L’Insee identifie l’absence de diplôme ou le faible niveau de qualification comme les principaux facteurs de risque face aux difficultés en lecture, en écriture ou en calcul. Dans l’Ain, 30 010 personnes étaient non diplômées en 2022, soit 9,3 % de la population concernée. Le département présente toutefois une situation globalement plus favorable que plusieurs autres territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

    Lorsqu’elles travaillent, les personnes peu ou pas diplômées occupent plus fréquemment des emplois peu qualifiés. Elles sont présentes parmi les ouvriers et dans des secteurs comme la construction, l’industrie manufacturière, le transport ou l’entreposage. La moitié d’entre elles a entre 50 et 64 ans.

    Dans l’Ain, l’écart entre la part des ouvriers dans l’ensemble de la population en emploi et leur part parmi les personnes peu ou pas diplômées en emploi atteint 18,9 points, ce qui place le département au 4e rang régional. Si le 01 est dans une situation plus favorable que d’autres départements de la région, l’intercommunalité du Haut-Bugey possède une part de personnes peu ou pas diplômées très importante.

    Lire aussi : Ain : la sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants a débuté

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