Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon Sud-Est

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon Sud-Est.
9 sièges à pourvoir
8e arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45467
Taux d'absentions : 43,01 %
Votes blancs ou nuls : 1,56 %
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Michel LE FAOU
|38,08 %
9 713
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise
|Laurent LEGENDRE
|11,61 %
|2 961
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Marie-Charlotte GARIN
|40,93 %
10 440
|Remettre la métropole en ordre
|Alexandre DUPALAIS
|9,39 %
|2 395