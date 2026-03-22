Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon Sud-Est

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon Sud-Est.

9 sièges à pourvoir

8e arrondissement

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45467

Taux d'absentions : 43,01 %

Votes blancs ou nuls : 1,56 %