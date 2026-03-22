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Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon Sud-Est

  • par Nathan Chaize

    • Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon Sud-Est.

    9 sièges à pourvoir

    8e arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45467

    Taux d'absentions : 43,01 %

    Votes blancs ou nuls : 1,56 %

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    GRAND COEUR LYONNAISMichel LE FAOU38,08 %
    9 713
    Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumiseLaurent LEGENDRE11,61 %2 961
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesMarie-Charlotte GARIN40,93 %
    10 440
    Remettre la métropole en ordreAlexandre DUPALAIS9,39 %2 395
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