Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Ouest.
11 sièges à pourvoir
5e et 9e arrondissements
Avec 55, 51 %, le candidat pour Grand Coeur lyonnais, Yann Cucherat, l'emporte sur la circonscription Lyon Ouest.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 59 881
Taux d'absentions : 38, 12 %
Votes blancs ou nuls : 1, 68 %
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise
|Malika BENARAB ATTOU
|0, 10 %
|37
|Grand Coeur Lyonnais
|Yann CUCHERAT
|55, 51 %
14756
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|François JOURNY
44, 39 %
16 173