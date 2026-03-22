Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Ouest.

11 sièges à pourvoir

5e et 9e arrondissements

Avec 55, 51 %, le candidat pour Grand Coeur lyonnais, Yann Cucherat, l'emporte sur la circonscription Lyon Ouest.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 59 881

Taux d'absentions : 38, 12 %

Votes blancs ou nuls : 1, 68 %