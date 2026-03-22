Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-centre

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-centre.
Nombre d'inscrits : 67658
Taux d'absentions : 30,67%
Votes blancs ou nuls : 0,89%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Kheira BOUKRALFA
47,36%
|21 930
|Grand Coeur Lyonnais
|Valérie LORENTZ POINSOT
|44,24%
20486
|Faire mieux pour la métropole de Lyon - la France Insoumise
|Florestan GROULT
|8,40%
|3891