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(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-centre

  • par Nathan Chaize

    • Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription  Lyon-centre.

    Nombre d'inscrits : 67658

    Taux d'absentions : 30,67%

    Votes blancs ou nuls : 0,89%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesKheira BOUKRALFA
    47,36%    		21 930
    Grand Coeur LyonnaisValérie LORENTZ POINSOT44,24%
    20486
    Faire mieux pour la métropole de Lyon - la France InsoumiseFlorestan GROULT8,40%3891
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