Sous la barre des 5 % au premier tour des municipales à Lyon, l'ex-maire Georges Képénékian a pris la parole pour tirer les leçons d'un scrutin qu'il lit comme le symptôme d'une démocratie fragilisée.

L'ancien maire de Lyon, Georges Képénékian n'est pas parvenu à dépasser la barre des 5 % au premier tour des élections municipales à Lyon. Dans un communiqué diffusé ce lundi, il a reconnu un résultat "évidemment pas à la hauteur des attentes". Pour le second tour, il invite chaque électeur à choisir "en conscience" le projet le plus à même de porter "l'avenir d'un Lyon humaniste et rassemblé".

Pas de consigne de vote

Georges Képénékian, qui portait une "troisième voie" face au duel opposant Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet estime que la démocratie se fragilise scrutin après scrutin, le débat public se réduisant trop souvent à "l'exploitation des peurs, des colères ou des ressentiments", un phénomène jusqu'ici national qui s'installe désormais dans les débats locaux.

"Renouveler la démocratie, c'est aussi recréer les conditions du dialogue, de la confrontation d'idées et de l'apaisement du débat public. C'est, tout simplement, prendre soin de notre ville et de ceux qui y vivent", conclut-il.