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Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour Portes du Sud, Grand Coeur lyonnais en tête

  • par Nathan Chaize

    • Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Portes du Sud, avec une nouvelle victoire pour Grand Coeur lyonnais.

    La candidate Grand Coeur lyonnais Nathalie Frier (32,41 %) s'impose devant la liste LFI d'Idir Boummertit, et celle de l'union de la gauche conduite par Michèle Picard.

    11 sièges à pourvoir

    Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 55 967

    Taux d'absentions : 61,21 %

    Votes blancs ou nuls : 1,85 %

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesMichèle PICARD
    25,12 %
    5354
    Faisons mieux pour une Métropole populaireIdir BOUMERTIT
    27,67%    		5896
    Grand Coeur LyonnaisNathalie FRIER
    32,41%
    6907
    Remettre la Métropole en ordreMarco CHARAVIA
    14,80%
    3153
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