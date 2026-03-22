Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour Portes du Sud, Grand Coeur lyonnais en tête

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Portes du Sud, avec une nouvelle victoire pour Grand Coeur lyonnais.
La candidate Grand Coeur lyonnais Nathalie Frier (32,41 %) s'impose devant la liste LFI d'Idir Boummertit, et celle de l'union de la gauche conduite par Michèle Picard.
11 sièges à pourvoir
Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 55 967
Taux d'absentions : 61,21 %
Votes blancs ou nuls : 1,85 %
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Michèle PICARD
25,12 %
5354
|Faisons mieux pour une Métropole populaire
|Idir BOUMERTIT
27,67%
|5896
|Grand Coeur Lyonnais
|Nathalie FRIER
32,41%
6907
|Remettre la Métropole en ordre
|Marco CHARAVIA
14,80%
3153