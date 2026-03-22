Actualité
Pierre-bénite – Vue sur Oullins La Saulaie

Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lones et coteaux

  • par Nathan Chaize

    • Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lones et coteaux, Grand Coeur lyonnais s'impose.

    Encore une victoire pour Grand Coeur lyonnais. Jérôme Moroge (51,63 %) devance largement Jean-Charles Kohlhaas (33,78 %). C'est donc la cinquième circonscription remportée par Grand Coeur lyonnais.

    12 sièges à pourvoir

    Charly, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, La Mulatière, Givors, Grigny-sur-Rhône, Irigny, Vernaison

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 74233

    Taux d'absentions : 50,42 %

    Votes blancs ou nuls : 2,39 %

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    GRAND COEUR LYONNAISJérôme MOROGE51,63 %18 547
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des EcologistesJean-Charles KOHLHAAS
    33,78 %    		12 134
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRECécile PATOUT
    14,60 %    		5244
    à lire également
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour Portes du Sud, Grand Coeur lyonnais en tête

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour Portes du Sud, Grand Coeur lyonnais en tête 23:11
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lones et coteaux 22:31
    Article payant Comment Bruno Bernard a perdu la Métropole 22:26
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le second tour, Guillemot s'impose devant Millet 22:20
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Décines-Charpieu pour le second tour, Fautra réélue 22:16
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : les résultats à Genay pour le second tour, Giraud réélue 22:14
    Métropolitaines : Bruno Bernard reconnait sa défaite et félicite Véronique Sarselli 22:11
    Municipales 2026 en direct : Doucet revendique la victoire à Lyon, Van Styvendael réélu à Villeurbanne 22:10
    élections législatives lyon
    Municipales 2026 : les résultats à Givors pour le second tour, Boudjelabba rempile 22:06
    Michèle Picard - Vénissieux
    Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le second tour, Picard battue par LFI 22:01
    Municipales 2026 : les résultats à Charbonnières-les-Bains pour le second tour, Arcos élu 21:41
    Les résultats à Irigny pour le second tour : Nathalie Sanlaville élue maire 21:40
    Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le second tour, Youcef Bourezg élu 20:41
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut