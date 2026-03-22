Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lones et coteaux

Pierre-bénite – Vue sur Oullins La Saulaie

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lones et coteaux, Grand Coeur lyonnais s'impose.

Encore une victoire pour Grand Coeur lyonnais. Jérôme Moroge (51,63 %) devance largement Jean-Charles Kohlhaas (33,78 %). C'est donc la cinquième circonscription remportée par Grand Coeur lyonnais.

12 sièges à pourvoir

Charly, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, La Mulatière, Givors, Grigny-sur-Rhône, Irigny, Vernaison

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 74233

Taux d'absentions : 50,42 %

Votes blancs ou nuls : 2,39 %