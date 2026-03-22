Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lones et coteaux

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lones et coteaux, Grand Coeur lyonnais s'impose.
Encore une victoire pour Grand Coeur lyonnais. Jérôme Moroge (51,63 %) devance largement Jean-Charles Kohlhaas (33,78 %). C'est donc la cinquième circonscription remportée par Grand Coeur lyonnais.
12 sièges à pourvoir
Charly, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, La Mulatière, Givors, Grigny-sur-Rhône, Irigny, Vernaison
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 74233
Taux d'absentions : 50,42 %
Votes blancs ou nuls : 2,39 %
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Jérôme MOROGE
|51,63 %
|18 547
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des Ecologistes
|Jean-Charles KOHLHAAS
33,78 %
|12 134
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Cécile PATOUT
14,60 %
|5244