Escroquerie en Haute-Savoie : un réseau international démantelé

Avec la montée en puissance de la cybercriminalité, les escroqueries financières deviennent un véritable fléau économique et social ( campaign creators / unsplash)

Un ancien chef d'entreprise haut-savoyard a été escroqué de 1,2 millions d'euros par un réseau criminel basé à Tel-Aviv.

Une enquête, menée par les gendarmes spécialisés en investigation financière de Haute-Savoie et d’Isère en coordination avec Europol, pendant la trève entre Israël et le Hamas, a permis d’interpeller sept suspects en France, en Israël et en Espagne fin janvier. Cette organisation criminelle aurait mis en place un système reposant sur la création de sociétés fictives dans plusieurs pays européens et l’utilisation de cryptomonnaies pour blanchir les fonds.

L’affaire fait écho aux grandes fraudes financières du passé, notamment la fraude à la taxe carbone. Des chefs de réseau, installés à Tel-Aviv, et des particuliers ont été recrutés en France pour créer des structures fictives servant à légitimer les transactions. Au total, près de 126 millions d’euros ont transité en cryptomonnaies, et 4 millions d’euros ont été placés sur des comptes bancaires, avant que la justice ne gèle certains fonds.

Un chef d’entreprise haut-savoyard parmi les victimes

L'une des victimes françaises recensées est un ancien chef d’entreprise installé en Haute-Savoie. Après la vente de sa société en 2022, il avait pour ambition d'investir une partie de sa fortune dans le secteur des énergies renouvelables. C’est dans ce contexte qu’il a été approché par de faux représentants d’Iberdrola, énergéticien espagnol, qui lui ont présenté des documents falsifiés extrêmement convaincants.

Convaincu de la légitimité de l’opération, l’entrepreneur a signé six contrats et transféré un total de 1,5 million d’euros. Sur cette somme, 1,25 million a été détourné avant que sa banque ne détecte l’arnaque et bloque les derniers virements. Grâce à l’intervention rapide des gendarmes, 450 000 euros ont pu être récupérés sur des comptes en Espagne.

Une cybercriminalité à la pointe de la technologie

Cette affaire met en lumière l’ingéniosité des fraudeurs qui, au fil des années, perfectionnent leurs méthodes. VPN, faux noms, téléphonie virtuelle et cryptomonnaies permettent aux criminels de masquer leurs traces et de déplacer rapidement l’argent volé à travers plusieurs pays en un temps record.

"Tout était parfaitement crédible", confie un enquêteur haut-savoyard, soulignant le haut degré de professionnalisme du réseau. Les escrocs vont jusqu’à préparer leurs arnaques plusieurs années à l’avance, en créant des adresses e-mail et de fausses publicités afin d'appâter leurs futures victimes.

Un impact sur l’économie locale

Si cette escroquerie est avant tout un drame pour les victimes, elle représente également une menace pour l’économie locale. La Haute-Savoie, avec son dynamisme entrepreneurial, est une cible potentielle pour ce type de fraude.

"N’importe qui peut se faire avoir", préviennent les enquêteurs. Avec la montée en puissance de la cybercriminalité, les escroqueries financières deviennent un véritable fléau économique et social, nécessitant une surveillance accrue et une coopération internationale renforcée.