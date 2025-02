Le 6 et 7 juin prochain se tiendra la première édition de l'Aqueduc Festival au site du Plat de l'Air à Chaponost : un événement musical et gastronomique.

Un nouveau festival s'installe dans la Métropole de Lyon. Le 6 et 7 juin prochain se tiendra la première édition de l'Aqueduc Festival. Plusieurs artistes de la scène funk, électro et swing se produiront au pied de l'aqueduc du Gier à Chaponost. L'occasion de mettre en lumière le patrimoine restauré il y a seulement quelques années, désormais classé "patrimoine remarquable".

Earth Wind and Fire, Caravan Palace, Julien Granel...

Parmi les artistes qui se produiront sur cette toute nouvelle scène, le groupe de jazz-funk américain Earth Wind and Fire inaugurera le festival lors du vendredi soir. La soirée sera complétée par le groupe Brooklyn Funk Essentials et la musicienne et chanteuse pop Pamela Badjogo. Le samedi sera quant à lui rythmé par les performances de la guitariste pop Anaïs MVA. Enfin, le musicien Julien Granel et le groupe Caravan Palace viendront clôturer ces deux jours de festivité.

Bien manger et éco-responsabilité

En plus de la musique proposée, le festival souhaite valoriser le bien-manger. Pour cela, plusieurs chefs lyonnais réputés seront de la partie. Entre-autre, le champion du monde de pâtisserie Jérôme de Oliveira, le chef étoilé Jérémy Galvan, ou encore Jacotte Brazier seront présents afin d'animer, ateliers, showcooking, dédicace et démonstrations. L'événement se veut également éco-responsable grâce à plusieurs objectifs écologiques : tri des déchets, gestions d'énergie et mise en place d'un service de bus renforcé.

