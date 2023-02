Auvergne-Rhône-Alpes : croissance en demi-teinte des activités de proximité

Au quatrième trimestre, la croissance des entreprises de proximité se heurte à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

L'union des entreprises de proximité (U2P) a sorti sa note de conjecture pour le quatrième trimestre. Bien que les chiffres au national soient dans le vert, l'union annonce une "croissance en demi-teinte des activités de proximité." En France, le chiffre d'affaires de ces dernières a pris 4% par rapport à l'an dernier (1 an d'intervalle). La région Auvergne-Rhône-Alpes se place en bonne élève avec 4,5% de plus.

Évolution du chiffre d'affaires au 4 ème trimestre 2022 à 1 an d'intervalle @U2P

Les artisans français s'en sortent avec un chiffre d'affaires en hausse dans tout l'hexagone. Ceux de la région sont raccord avec la moyenne nationale : une hausse de 5,5%. Les commerçants de proximité et le milieu de la restauration aussi voient leur chiffre d'affaires en hausse. Au national on observe +6% contre 8,5% en plus dans la région. Les professions libérales souffrent un peu plus avec des régions dans le négatif. La région calque son bilan sur celui au national avec une moyenne positive de 1,5%.