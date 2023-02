Près de Lyon : la grand-mère se tue en essayant de porter secours à son petit-fils

Une dame de 61 ans a trouvé la mort après une chute dans une ravine à Gex dans l'Ain.

Les faits se sont produits ce dimanche 12 février à 11 h 45. Les secours sont alertés après qu'une dame de 61 a chuté dans une ravine dans le secteur enneigé de La Quible-Chalet, sur la commune de Gex dans l'Ain, rapporte Le Progrès.

Le garçon est indemne

Le grand-mère tentait alors de porter secours à son petit-fils de trois ans qui avait lui-même chuté dans cette ravine alors qu'il faisait de la luge. Accompagné de sa sœur de six ans, ils avaient pris trop de vitesse et ne maîtrisaient plus la luge.

La fillette était parvenue à se dégager, mais le garçon de trois ans a lui chuté de 30 mètres, avant que sa grand-mère ne tombe elle aussi. La sexagénaire a rapidement été prise en charge par les secours, elle n'a pas survécu à la chute.

Le petit garçon s'en est sorti avec une blessure au poignet.