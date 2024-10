Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises sélectionnées par Lyon Capitale

Un nouveau lieu de vie chargé d’histoire

Bastion militaire, couvent, lieu associatif… Du haut de la colline de la Croix-Rousse, le fort Saint-Laurent a connu plusieurs vies avant sa nouvelle transformation en un hôtel quatre étoiles au charme incomparable.

Le résultat : une trentaine de chambres à la décoration contemporaine haut de gamme qui s’intègrent à la perfection parmi les éléments anciens de ce bâtiment du XVIe siècle : poutres et pierres apparentes, belle hauteur sous plafond, escalier central majestueux…

Faites un détour par le bar-terrasse des lieux, accroché à la colline. Que ce soit pour le petit-déjeuner, un brunch ou encore un apéritif en mode tapas, vous profiterez d’une vue incomparable sur Lyon, sa skyline et le mont Blanc par beau temps. À venir en 2025, un espace bien-être avec spa et salle de fitness.

Hôtel & Spa Fort Saint-Laurent – 1, rue Bodin, place Bellevue, Lyon 1er

Première boulangerie pour la maison Pralus

Dans la continuité de la maison Pralus, Ulysse, fils de François Pralus, vient d’ouvrir, quai Saint-Antoine, une belle boulangerie haut de gamme. La spécialité des lieux : le pain – 100 % bio et au levain – sous forme de miches, bien plus faciles à conserver.

Outre les pains traditionnels, chacun pourra se faire plaisir en testant les recettes spéciales comme ce pain noix-miel-moutarde ou encore celui aux farines de riz et sarrasin parfumé au thym pour les adeptes du sans gluten. Les becs sucrés se régaleront de viennoiseries et de desserts renouvelés régulièrement.

N’hésitez pas à vous asseoir au comptoir ou en terrasse pour votre pause déjeuner : l’occasion de tester les sandwiches aux propositions alléchantes tel le poulet pané-mayonnaise-ail-oignons confits ou le sardines-câpres-tomates séchées… Cela va sans dire : ici tout est concocté maison, le jour même, avec tout le savoir-faire qui fait la réputation de la maison Pralus.

Pralus, la boulangerie – 18, quai Saint-Antoine, Lyon 2e

Passion chocolat

Bonne nouvelle pour tous les gourmands et gourmets lyonnais (et non lyonnais !). La maison Sève ouvre deux nouvelles boutiques dans lesquelles on pourra retrouver toutes les pâtisseries artisanales concoctées dans le laboratoire de Champagne-au-Mont-d’Or, tandis que le chocolat est fabriqué à Limonest.

Sur place, on découvrira quelques originalités, comme les meubles et panneaux muraux conçus à base de coques de fèves de cacao recyclées, un procédé mis au point et breveté par le chef Richard Sève lui-même, et qui démontre l’engagement du chocolatier en faveur du développement durable.

Sans oublier les écrans géants branchés sur le compte TikTok d’Arthur Sève, le fils aîné de la famille, et qui nous plongeront dans les coulisses de la fabrication de toutes les gourmandises de la maison.

Maison Sève. 6, rue des Aqueducs, Lyon 5e – Ouverture le 10 octobre.

110, avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e. Ouverture le 11 octobre.

Art pour tous

Si vous êtes fan de décoration artistique, faites un détour par la toute nouvelle boutique Maison Crush, fraîchement installée place Gailleton. Vous plongerez instantanément dans un univers joyeux et coloré, à la découverte des illustrations pop et des photographies de voyage, de ballons artistiques, de luminaires décalés, de sculptures Lego en plâtre ou encore d’artbook de voyage…

C’est aussi l’occasion de rencontrer les maîtres des lieux, Aurélie et Clément, fondateurs des illustrations Asåp, ces portraits colorés de personnalités issues de la pop culture, mêlant humour et esthétique.

N’hésitez pas à déambuler dans la boutique, à demander un conseil déco ou à regarder Aurélie travailler sur sa tablette graphique, bref à vous attarder dans ce lieu pimpant et convivial.

Maison Crush – 1, place Gailleton, Lyon 2e