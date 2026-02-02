Selon le classement des "villes où il fait bon vivre" du JDD, Lyon serait la 74e ville de France offrant la meilleure qualité de vie à ses habitants

Comme chaque année, le Journal du Dimanche publie son classement des"villes où il fait bon vivre en France". Dans le Rhône, les résultats sont contrastés et restent bien loin du trio de tête, composé de Biarritz, Annecy et Angers.

Basé sur plusieurs critères, dont, l'environnement, la sécurité, les infrastructures et services, le classement met en avant les 500 villes françaises offrant la meilleure qualité de vie à ses habitants. En 2026, Lyon gagne cinq places et se positionne à la 74e place du top 500.

Certaines villes progressent...

Parmi les autres villes de l'agglomération lyonnaise à la progression notable : Villeurbanne gagne 29 position par rapport à l'an passé et se classe 83e. A la suite du classement, Bron progresse de 21 places et se positionne 118e. Sept positions plus tard, Caluire-et-Cuire gagne une place comparé à 2025 et se hisse à la 125e place du top 500.

La commune d'Oullins-Pierre-Bénite, gagne 64 places et se positionne 144e, Saint-Priest poursuit également sa remontée (149e, +15 places). La commune de Tassin-la-Demi-Lune progresse quant à elle de dix places (207e). En 2026, deux communes font également leur entrée dans le classement : Saint-Genis-Laval à la 432e place et Villefranche-sur-Saône à la 455e position.

... Et d'autres dégringolent

Si de nombreuses communes de l'agglomération lyonnaise semblent avoir amélioré leur qualité de vie, certaines enregistrent une chute dans le classement. En 2026, Vénissieux perd 48 places et chute ainsi jusqu'à la 318e place. Scénario similaire pour Vaulx-en-Velin qui perd 51 places (391e) et Ecully qui perd 105 places en un an (373e).

Les villes de Francheville (330e) et Rillieux-la-Pape (292e) enregistrent quant à elle une baisse plus modérée. Elles perdent respectivement 31 et trois places.

