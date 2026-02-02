À Lyon, le Winamax Poker Tour bat des records pour sa dernière étape régionale

La finale du Winamax Poker Tour à Aix en Provence en 2025.

Avec 908 participants réunis le temps d’un week-end, l’ultime étape régionale du Winamax Poker Tour 2025-2026 a transformé Lyon en capitale du poker amateur.

La dernière escale du Winamax Poker Tour a tenu toutes ses promesses à Lyon. Pendant deux jours, 908 joueurs se sont affrontés autour des tables, venus tenter leur ultime chance d’accéder à la grande finale, programmée du 20 au 30 mars à Aix-en-Provence. Une affluence record qui confirme l’ancrage du poker amateur dans la métropole lyonnaise.

Le coup d’envoi a été donné par plusieurs figures emblématiques du circuit, dont Leo Margets et la légende danoise Gus Hansen, accompagnés de Moundir. Plusieurs personnalités sportives étaient également de la partie, à l’image de l’ancien rugbyman Vincent Pelo ou de l’ex-sélectionneur des Bleus Jacques Santini.

L’étape lyonnaise a aussi illustré la diversité du public, du plus jeune participant âgé de 18 ans au doyen de 84 ans. Au terme du tournoi principal, 17 joueurs ont validé leur billet pour la grande finale, rejoignant les 190 qualifiés de la saison. Un rendez-vous très attendu, qui s’annonce comme l’un des temps forts du poker amateur français.